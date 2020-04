Mortos no mundo pela COVID-19 chegam a 73.000

O novo coronavírus provocou pelo menos 73.139 mortos no mundo desde que surgiu em dezembro na China, segundo um balanço feito pela AFP com base em fontes oficiais, nesta segunda-feira (6) às 16h de Brasília (19H00 GMT).

Desde o início da epidemia, foram contabilizados mais de 1.310.930 casos de contágio em 191 países e territórios. A cifra de casos diagnosticados positivos só reflete, no entanto, parte da totalidade de contágios, devido às políticas díspares dos diferentes países para diagnosticar os casos, alguns só o fazem com aquelas pessoas que precisam de hospitalização.

As autoridades consideram que até agora pelo menos 249.700 pessoas se curaram da doença.

Desde as 19h GMT da véspera, foram registrados 5.005 novas mortes e 66.187 contágios no mundo.

Nas últimas 24 horas, os países que registraram o maior número de mortos foram Estados Unidos, com 1.209 novos óbitos, França (833) e Espanha (637).

O número de mortos na Itália, que registrou sua primeira morte vinculada ao vírus desde o final de fevereiro, chega a 16.523. O país registrou 132.547 contágios. Desde o domingo foram registradas 636 mortes e 3.599 novos contágios. As autoridades italianas consideram que 22.837 tenham se curado.

Depois da Itália, os países mais afetados são Espanha, com 13.055 mortos e 135.032 casos, Estados Unidos, com 10.389 mortos (347.003 casos), França, com 8.911 mortos (98.010 casos), e Reino Unido, com 5.373 mortos (51.608 casos).

A China continental (sem contar Hong Kong e Macau), onde a epidemia emergiu no fim de dezembro, tem um total de 81.708 pessoas contagiadas, das quais 3.331 morreram e 77.078 se curaram totalmente. Nas últimas 24 horas, foram registrados 39 novos casos e duas mortes.

Em número de casos, os Estados Unidos são o país mais afetado, com 347.003 infectados oficialmente diagnosticados, entre eles 10.389 mortes e 18.953 curados.

Desde o domingo às 16h de Brasília, a Eslováquia anunciou as primeiras mortes vinculadas ao novo coronavírus.

Nesta segunda às 16h e desde o começo da epidemia, a Europa somava 52.498 falecidos (696.110 contágios), Estados Unidos e Canadá 10.728 (363.501), Ásia 4.265 (121.355), Oriente Médio 3.948 (79.747), América Latina e Caribe 1.188 (33.819), África 467 (9.457), e Oceania 45 (6.941).

O balanço foi realizado com dados das autoridades nacionais, compilados por escritórios da AFP e com informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).