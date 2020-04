Após complicações com COVID-19, primeiro-ministro inglês vai para UTI

Durante o isolamento social, o primeiro-ministro participou das reuniões governamentais inglesas por vídeo (foto: Andrew Parson/AFP)

, foi transferido para anesta segunda-feira (6), em razão de complicações da. O quadro de saúde depiorou durante a tarde e a equipe médica decidiu levá-lo aoconforme informações do Hospital Saint Thomas, em Londres, onde está internado."Opediu ao(...) que o substitua no que for necessário", acrescentou o htestou positivo para ono último dia 27 de março, e estava em isolamento social em sua. Durante esse período, oparticipou das reuniões governamentais inglesas por vídeo.*Estagiária sob a supervisão do subeditor Eduardo Murta