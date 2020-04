Morre Radomir Antic, ex-técnico de Atlético, Real Madrid e Barcelona

O sérvio Radomir Antic, ex-técnico do Atlético de Madrid, Real Madrid e Barcelona, morreu nesta segunda-feira aos 71 anos, informou o Atlético.

"O Atlético de Madrid está de luto pela morte do nosso ex-técnico Radomir Antic", declarou o clube madrilenho. O jornal Marca informou que o técnico sérvio morreu após enfrentar uma longa doença.

Antic comandou o Atlético de Madrid entre 1995 e 2000, sendo especialmente lembrado por ter levado a equipe a conquistar a histórica Liga e a Copa do Rei na temporada 1995-1996.

Antic também treinaria o Barcelona na segunda parte da temporada 2002-2003, e no início dos anos 90 dirigiu o Real Madrid entre março de 1991 e janeiro de 1992.

Tanto a equipe 'merengue' quanto o Barça emitiram condolências pela morte do técnico sérvio.

Antes de iniciar sua carreira de treinador, Antic começou como jogador no sérvio Sloboda Uzice, de onde passou para o Partizan de Belgrado, onde jogou entre 1968 e 1976.

Antic foi então jogar no Fenerbahçe turco, de onde seria transferido para a Espanha, atuando duas temporadas no Zaragoza, entre 1978 e 1980, antes de partir para o Luton inglês, onde pendurou as chuteiras em 1984.