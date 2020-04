UE facilita acesso de ajuda financeira para produtores de alimento

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, anunciou nesta segunda-feira, 6, a simplificação da burocracia para que produtores de alimento do bloco tenham acesso a assistência financeira em meio ao avanço do coronavírus. Com a medida, as empresas terão mais tempo para se inscrever para receber a ajuda.



Em vídeo publicado no Twitter, Von der Leyen informou ainda que algumas exigências administrativas para o setor serão relaxadas. "As medidas que tomamos para apoiar a livre movimentação de bens e viagens para trabalhadores sazonais estão garantindo que europeus tenham comida de alta qualidade e acessível apesar da crise do coronavírus", disse.