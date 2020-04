Ex-goleiro turco Rustu deixa hospital após se recuperar do coronavírus

O ex-goleiro da seleção turca e do Barcelona, Rustu Recber, deixou o hospital nesta segunda-feira depois de se recuperar da infecção do novo coronavírus, informou sua esposa.

"Que dia maravilhoso, graças a Deus... Meu marido deixou o hospital após 11 dias difíceis", escreveu a mulher em sua conta no Instagram.

"Não estou completamente feliz porque ainda há muitos pacientes esperando nos hospitais para se recuperar... continuarei orando por todos aqueles que lutam para sobreviver em terapia intensiva", acrescentou.

O ex-goleiro turco, de 46 anos, teve uma breve passagem pelo Barcelona depois de brilhar na Copa do Mundo de 2002 na Coreia do Sul e no Japão, onde sua seleção alcançou um terceiro lugar histórico.

Em seu país, ele jogou pelos gigantes Fenerbahce e Besiktas. Rustu se aposentou do futebol em 2012.

Outro mito do futebol turco, o técnico do Galatasaray, Fatih Terim, que também havia sido infectado pela Covid-19, teve alta no dia 30 de março.

Segundo dados oficiais turcos apresentados nesta segunda-feira, o país registrou 27.000 casos, com 574 mortes.