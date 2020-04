Comunicado do Business Wire :Brightcove Inc.

Brightcove Inc.(NASDAQ:BCOV), o provedor líder de serviços em nuvem para vídeo, anunciado hoje que o Brightcove Engage?, um aplicativo desenvolvido especificamente para profissionais de comunicação interna para informar os funcionários usando os meios de comunicação mais poderosos e eficazes já criados: vídeo móvel. Com modelos para organizar rapidamente o conteúdo, análises para monitorar o envolvimento e segurança e estabilidade de nível empresarial, o Brightcove Engage otimiza as comunicações internas usando o poder do vídeo.

Estudos mostraram que como o envolvimento dos funcionários está altamente relacionado aos resultados positivos dos negócios, o Brightcove Engage preenche uma necessidade significativa do mercado, permitindo que os funcionários visualizem o conteúdo de maneira moderna e interativa. Mesclando os dois meios mais eficazes de comunicação digital - vídeo e móvel - o Brightcove Engage capacita os profissionais de comunicação interna a criar experiências móveis de marca e transmitir com segurança eventos ao vivo em toda a empresa, como prefeituras, além de vídeo sob demanda, como integração e notícias internas, diretamente no dispositivo de um funcionário, sem a necessidade de recursos dispendiosos e demorados para desenvolvedores e TI. Com a segurança sendo um dos fatores mais importantes que as organizações buscam em um aplicativo, o Brightcove Engage inclui recursos críticos de segurança, como SSO (logon único), para garantir que o conteúdo seja acessível apenas às pessoas autorizadas a vê-lo.

"Com mais de 200.000 membros da equipe em todo o mundo, o vídeo é uma peça crucial de comunicação para nos ajudar a transmitir com eficiência as atualizações para a organização", disse Chelci Fauss-Johnson, gerente de mídia digital e comunicação de eventos da Wendy's. "Sempre foi um obstáculo para alcançar nossos membros da tripulação em nossos restaurantes; o Brightcove Engage nos permitirá fazer exatamente isso. Estamos empolgados em implantar o Brightcove Engage nas próximas semanas para que possamos oferecer atualizações em tempo real e nossa apreciação aos dispositivos móveis de nossos tripulantes".

"Manter os funcionários engajados é imprescindível e incorporar vídeo para elevar sua estratégia de comunicação interna está mais fácil do que nunca", afirmou Charles Chu, diretor de tecnologia da Brightcove. "65% dos comunicadores internos planejam aumentar o investimento em vídeo como um canal digital. Um aplicativo móvel permite que os funcionários se envolvam com o conteúdo quando e onde desejam se envolver, seja em um trem ou em uma esteira na academia. O Brightcove Engage é uma solução essencial que mescla a acessibilidade do celular e o impacto do vídeo, além de fornecer recursos analíticos críticos para monitorar e otimizar o conteúdo, bem como a principal prioridade de segurança. O Brightcove Engage oferece todos esses recursos como um pacote tudo em um e cria uma comunidade interna de funcionários movida a vídeo".

