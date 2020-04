Comunicado do Business Wire :Brightcove Inc.

A Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV), o provedor líder de serviços em nuvem para vídeo, anunciou hoje Brightcove Continuum?, um novo suite de continuidade de negócios para suportar as funções de comunicação comercial em toda a empresa. Ao aproveitar os serviços de streaming ao vivo e sob demanda, as organizações podem empregar o uso de vídeo para se manterem conectados aos funcionários e clientes. Iniciando através de vendas diretas e por canal, o Brightcove Continuum está disponível para todas as organizações que desejam gerenciar estrategicamente as comunicações de vídeo.

O suite recém-lançado ajuda as organizações a realizar atividades críticas de negócios virtualmente usando a plataforma Brightcove. O Brightcove Continuum ajuda a garantir a continuidade dos negócios e a produtividade contínua em situações em que funcionários, fornecedores e clientes têm meios limitados de se encontrar pessoalmente. Desde eventos ao vivo para clientes até treinamento sob demanda para funcionários remotos em qualquer lugar do mundo, o Brightcove Continuum é tão abrangente quanto seguro. A Brightcove Continuum é altamente escalável, rápido de implantar, confiável e impõe acesso seguro ao conteúdo de vídeo automaticamente.

"Os clientes consideram a Brightcove sua capacidade de encontrar um equilíbrio entre impulsionar a vanguarda da inovação, mantendo sua reputação de confiabilidade e estabilidade, proporcionando aos clientes a confiança de investir em um parceiro durável", afirmou Elka Popova, vice-presidente de experiência de trabalho conectado e experiência digital e membro sênior, Frost & Sullivan. "A crescente demanda dos consumidores por streaming media apresenta uma série de necessidades de marcas, emissoras e empresas para alavancar o vídeo para obter o melhor efeito. Com ampla experiência em fluxos de trabalho e marketing de mídia, a Brightcove fornece uma plataforma de vídeo on-line (OVP), complementada por um extenso ecossistema de integrações de terceiros e apoiada por segurança e suporte dedicados e confiáveis. A ilustre história da Brightcove no mercado de plataformas de vídeo on-line, combinada com a força e a confiabilidade de sua linha de produtos, fazem da Brightcove um parceiro confiável para empresas e empresas de mídia em todo o mundo".

O Brightcove Continuum está disponível através de vendas diretas e parceiros de canal, incluindo INC Systems Integrations.

"Estamos entusiasmados em fazer parceria com a Brightcove e atender às necessidades de negócios de nossos clientes em comum para manter suas empresas em movimento", disse Aref Otaibi, sócio-gerente da INC Systems Integrations. "Aproveitando a solução Continuum da Brightcove e nossa experiência, a oportunidade de se conectar com os funcionários , clientes e parceiros podem acontecer de maneira muito eficaz em um palco virtual".

"O vídeo está novamente mudando profundamente as conexões humanas, afetando a maneira como nos relacionamos, compartilhamos nossas experiências e vemos o mundo. Precisamos que o vídeo, agora mais do que nunca, permaneça conectado, o que significa recursos de vídeo mais robustos nos fluxos de trabalho diários", afirmou Jeff Ray, CEO da Brightcove "Reconhecendo essa necessidade do mercado, desenvolvemos um conjunto de continuidade de vídeo que é confiável e seguro para as empresas manterem uma comunicação regular com todos que são importantes para seus negócios. O Brightcove Continuum traz uma tecnologia de vídeo séria para ajudar as organizações a prosperar, o que é essencial para nossa missão de ajudar nossos clientes e comunidades a ficarem melhor conectados por meio de vídeo".

Para saber mais sobre a oferta de continuidade de negócios da Brightcove, visite o site da Brightcove aqui.

Sobre a Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV)

Somos as pessoas por trás da principal plataforma de tecnologia de vídeo do mundo. Com nossa premiada tecnologia e serviços, ajudamos organizações em mais de 70 países a enfrentar desafios de negócios e criar oportunidades estratégicas, inspirando, entretendo e engajando seus públicos através de vídeo.

Desde que a Brightcove foi criada em 2004, nós expandimos constantemente os limites para criar uma plataforma para pessoas que levam a sério o vídeo: uma que seja robusta, escalável e intuitiva. Beneficiando de uma infraestrutura global, suporte incomparável ao cliente, um extenso ecossistema de parceiros e investimentos incansáveis em P&D;, o vídeo da Brightcove define o padrão para gerenciamento, distribuição e monetização de vídeos de nível profissional. Para saber mais, visite www.brightcove.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200406005730/pt/

Contato de imprensa Meredith Duhaime Senior Public Relations Manager Brightcove | 603-785-8518 mduhaime@brightcove.com Twitter: @meredithduhaime

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.