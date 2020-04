Número de mortos por coronavírus cresce novamente na Itália

O número de mortes por coronavírus na Itália aumentou novamente nesta segunda-feira, com mais 636 mortes em 24 horas, após dois dias consecutivos em declínio, anunciaram os serviços de proteção civil.

A Itália, o país mais atingido pela epidemia de COVID-19, com um total de 16.523 mortes em mais de 132.000 casos, registrou quedas significativas no sábado e domingo, em comparação com 766 mortes na sexta-feira.

A Lombardia, o pulmão econômico italiano, continua sendo a região mais afetada, com 9.202 mortes e mais de 51.000 casos, seguida por Emilia-Romagna, com 2.108 mortes e mais de 17.000 infecções.

No entanto, o número de pacientes em terapia intensiva voltou a cair pelo terceiro dia consecutivo, com 79 a menos pacientes em relação ao domingo, para um total de 3.898 pessoas.

Em sua entrevista coletiva diária, o chefe da Proteção Civil, Angelo Borrelli, anunciou a criação de um fundo "destinado a ajudar as famílias de profissionais da saúde que morreram nesta crise".

Várias dezenas de médicos morreram pelo coronavírus na Itália desde o início da pandemia, segundo dados da associação médica.

No total, 12.252 profissionais da saúde foram contaminados, indicou o Instituto Superior de Saúde.