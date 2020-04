O número de mortes por coronavírus na Itália aumentou novamente nesta segunda-feira, com mais 636 mortes em 24 horas, após dois dias consecutivos em declínio, anunciaram os serviços de proteção civil.

A Itália, o país mais atingido pela epidemia de COVID-19, com um total de 16.523 mortes em mais de 132.000 casos, registrou quedas significativas no sábado e domingo, em comparação com 766 mortes na sexta-feira.