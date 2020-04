Comunicado do Business Wire :IDEMIA

Os algoritmos do IDEMIA foram premiados com a classificação mais alta entre todas as empresas estudadas no IREX 10: Identification Track do índice de referência do NIST que avalia o desempenho do reconhecimento da íris para identificação.

A IDEMIA, líder mundial em Identidade Aumentada, confirmou sua posição de liderança no mercado de identificação biométrica, demonstrando a melhor precisão de um olho no reconhecimento da íris. Os sistemas de identificação de íris nos permitem pesquisar usuários em um banco de dados de credenciais registradas e retornar suas identidades quando existe uma coincidência.

Jean-Christophe Fondeur, diretor de Tecnologia da IDEMIA, declarou: "Os resultados do IREX 10 confirmam a liderança da IDEMIA em pesquisa biométrica desde o início da década de 1980, assim como a experiência das equipes da IDEMIA nesse campo. O primeiro lugar no reconhecimento da íris mostra mais uma vez quão avançada é a nossa tecnologia. Estamos orgulhosos de estar entre os principais colaboradores para a melhoria espetacular em precisão e interoperabilidade nos últimos 40 anos".

A identificação multibiométrica se tornou cada vez mais popular, uma vez que permanece muito intuitiva para o usuário, exigindo apenas um olhar, semelhante ao reconhecimento facial. Como exemplo, o algoritmo de reconhecimento de íris da IDEMIA está no centro das tecnologias implementadas no maior sistema de gerenciamento de identidade do mundo, Aadhaar na Índia (1,2 bilhão de pessoas) e no setor de viagens, o reconhecimento de íris é atualmente usado para atravessar a fronteira em Singapura e Abu Dhabi. Além disso, a identificação multibiométrica agora pode incorporar a tecnologia "em movimento".

O reconhecimento da íris também é uma das soluções de autenticação mais confiáveis em termos de antifraude e segurança. As tecnologias da IDEMIA são baseadas em longa experiência em aprendizado profundo e inteligência artificial, representando os algoritmos biométricos de alto desempenho para a identificação de impressões digitais e impressões da palma, além de reconhecimento de íris, rosto e tatuagens. Esses algoritmos têm desempenho consistente no topo da classificação do NIST.

O que é o IREX 10, índice de referência do NIST?O NIST (Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia), agora parte do Departamento de Comércio dos EUA, fornece tecnologia, medição e normas que impactam uma grande variedade de produtos e tecnologia, além de promover a inovação e a competitividade industrial. Nesse contexto, o IREX 10 : Identification Track é um índice de referência aberto fornecido pelo NIST, administrado no Laboratório de Pesquisa em Biometria do Image Group, que permite que desenvolvedores no mundo todo enviem seu software correspondente para testes em uma base de imagens de íris e algoritmos de 500 mil pessoas inscritas.

A IDEMIA, líder mundial em Identificação Aumentada, proporciona um ambiente confiável que permite aos cidadãos e consumidores realizar suas atividades diárias (como pagar, conectar-se e viajar), tanto no espaço físico quanto no digital. A proteção da nossa identidade se tornou uma missão crucial no mundo atual. Ao defender a Identidade Aumentada, uma identidade que garante privacidade e confiança e garante transações seguras, autenticadas e verificáveis, reinventamos a maneira como pensamos, produzimos, usamos e protegemos um de nossos maiores ativos - nossa identidade -, seja para indivíduos ou para objetos, sempre e onde quer que a segurança seja importante. Fornecemos Identidade Aumentada para clientes internacionais dos setores Financeiro, Telecom, Identidade, Segurança Pública e IoT. Com 13 mil funcionários no mundo todo, a IDEMIA atende clientes em mais de 180 países.

