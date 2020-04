Justiça britânica se pronuncia contra Volkswagen pelo dieselgate

Um tribunal britânico decidiu a favor de dezenas de milhares de motoristas que processaram a Volkswagen depois que se consideraram prejudicados pelo escândalo dos motores a diesel manipulados, anunciaram nesta segunda-feira os advogados dos demandantes.

A Alta Corte de Londres decidiu que a Volkswagen instalou um "software" nos carros vendidos no Reino Unido com o objetivo de superar os testes de emissões de poluentes, informaram os advogados em um comunicado.

O tribunal ainda não decidiu qual a compensação para os 91.000 demandantes, alguns dos quais poderiam recuperar parte do dinheiro gasto em seus carros das marcas Volkswagen, Audi, Seat e Skoda.

O caso, iniciado em 2015, pode finalmente ser o maior processo movido por consumidores na história britânica.

Em um comunicado divulgado nesta segunda-feira após a decisão, a Volkswagen disse que "o caso continua", que os demandantes não sofreram perdas e não devem ser compensados.

Também afirmou que está considerando a possibilidade de recurso.

No total, cerca de 1,2 milhão de veículos Volkswagen, Audi, Seat e Skoda foram afetados no Reino Unido pela fraude reconhecida no final de 2015 pelo grupo alemão, que vendeu um total de 11 milhões desses carros a diesel em todo o mundo.