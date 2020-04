A pandemia do novo coronavírus já matou mais de 50.000 pessoas na Europa, quase 85% delas na Itália, Espanha, França e Reino Unido, segundo um balanço da AFP atualizado nesta segunda-feira às 9h45 GMT (6h45 de Brasília).

Com um total de 50.209 mortos e 675.580 casos oficialmente declarados, a Europa é o continente mais afetado pela pandemia de COVID-19. Itália, com 15.877 mortos, e Espanha, com 13.055 vítimas fatais, são os países mais afetados, seguidos por França (8.078) e Reino Unido (4.934).