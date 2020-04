Espanha tem quarto dia consecutivo de queda nas mortes por coronavírus com 637 vítimas fatais

A pandemia de coronavírus deixou 637 mortos nas últimas 24 horas na Espanha, o quatro dia consecutivo de queda nos óbitos e o menor número de vítimas fatais em 13 dias, segundo o balanço desta segunda-feira do ministério da Saúde.

O número de casos aumentou 3,3% no mesmo período, contra 4,8% na véspera, o que significa uma desaceleração dos contágios no país, o segundo mais afetado do mundo em número de mortes pela COVID-19, atrás da Itália, com 13.055 mortes entre as 135.032 pessoas contaminadas.