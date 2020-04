A Áustria planeja suspender de maneira progressiva a partir de 14 de abril as restrições em vigor para lutar contra o novo coronavírus, começando pela reabertura do pequenos comércios e, de acordo com um calendário, de diversas atividades, um cronograma de vários meses, anunciou o governo.

"Nosso objetivo é uma retomada por etapas", declarou o chanceler Sebastian Kurz em uma entrevista coletiva na qual pediu que a população mantenha a disciplina.