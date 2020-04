Boris Johnson, hospitalizado, segue no comando do governo britânico

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, infectado pelo novo coronavírus, "segue no comando" do governo, apesar de ter sido hospitalizado para fazer exames, afirmou o ministro da Habitação.

"Hoje está no hospital para ser submetido a exames, mas continuará sendo informado dos que acontece e permanece no comando do governo", declarou à BBC Robert Jenrick, ministro da Habitação e Comunidades.

Depois de ter sido diagnosticado há 10 dias, Johnson, 55 anos, é o líder político mais importante a ter contraído o vírus e foi hospitalizado no domingo à noite para novos exames, anunciou seu gabinete, ao destacar que esta era uma "medida de precaução".

"O primeiro-ministro tem sintomas persistentes há 10 dias", disse Robert Jenrick. "Passou a noite no hospital (...) Esperamos que como resultado dos exames seja capaz de voltar a Downing Street o mais rápido possível", completou o ministro.

O ministro das Relações Exteriores, Dominic Raab, deve substituir Johnson no comando da reunião diária sobre o combate à COVID-19 nesta segunda-feira.