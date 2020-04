Coronavírus dá trégua em Itália e Espanha; EUA espera semana difícil

Espanha, Itália e França registraram uma esperançosa redução do número de mortos por coronavírus nas últimas horas, mas a pandemia, que já matou mais de 68 mil pessoas em todo o mundo, ameaça os Estados Unidos, onde os cidadãos se preparam para sua "semana más dura".

Uma imagem resumiu neste domingo (5) a calamidade que assola o mundo: o papa Francisco, sozinho, dando início à Semana Santa, normalmente sinônimo de igrejas lotadas e procissões, mas que este ano chega com metade da população mundial confinada.

"Olhem para os verdadeiros heróis que vêm à tona nestes dias. Não são os que têm fama, dinheiro e sucesso, e sim os que se entregam para servir aos demais. Sintam-se chamados a arriscar a vida. Não tenham medo de gastá-la por Deus e pelos demais: vão ganhá-la!", disse o papa em uma basílica vazia.

Os balanços de mortos e infectados continuam aumentando e até este domingo havia mais de 1,2 casos de contágio em 190, segundo contagem da AFP.

Do total de mortos, 49 mil estão na Europa, principalmente na Itália e na Espanha, onde os habitantes começam a recuperar a esperança.

Na América Latina, o Brasil tem um terço dos casos da região, com 11.130 contagiados, e o maior número de mortos: 486.

- Esperança e prudência -

Na Espanha, pelo terceiro dia consecutivo, registrou-se uma redução no número de falecidos pelo novo coronavírus. Nas últimas 24 horas morreram 674 pessoas, o que situa o balanço total de mortos por coronavírus no país em 12.418.

Após uma semana trágica, na qual em 2 de abril foi alcançada a cifra de 950 mortes por dia, as estritas medidas de confinamento, que se estenderão até 25 de abril, parecem começar a dar frutos e as autoridades estudam uma flexibilização progressiva das restrições.

"Trata-se de sermos muito prudentes para não desperdiçar todo o esforço feito pela sociedade espanhola", advertiu o ministro da Saúde, Salvador Illa.

Além disso, também se observa uma redução no número de internações e de pacientes em unidades de cuidados intensivos.

"Pouco a pouco, as emergências recuperam a normalidade", resumiu Jorge Rivera, encarregado de comunicação do hospital Severo Ochoa, arredores de Madri, de onde foram publicados vídeos com leitos com pacientes nos corredores.

A Espanha é o segundo país do mundo mais castigado pela pandemia, depois da Itália, onde as cifras deste domingo também eram animadoras.

O número de mortos diários por coronavírus foi de 525, a cifra mais baixa desde 19 de março, anunciaram neste domingo os serviços de Proteção Civil desde país que soma 15.887 mortos.

"São boas notícias, mas não deveríamos baixar a guarda", disse o chefe de Proteção Civil, Angelo Borrelli, à imprensa.

E na França, o balanço do domingo foi de 357 mortes, a menor cifra em uma semana em um país que já superou os 8.000 mortos por coronavírus e onde a maioria dos hospitais também está superlotada.

- "Haverá muitos mortos" -

Nos Estados Unidos, ao contrário, os óbitos vão continuar aumentando nos próximos dias, advertiu o presidente Donald Trump.

No país já há mais de 320.000 contágios e 9.100 mortos. "Esta, provavelmente, será a semana mais difícil (..) Haverá muitos mortos", advertiu Trump, prevendo a entrada do país em um "período que será horroroso".

O estado de Nova York, epicentro da crise nos Estados Unidos, registrou 594 falecidos nas últimas 24 horas. O total de mortes no estado superou os 4.150.

"Estamos muito perto do pico" de contágios ou pode ser que "esse pico seja uma colina e estejamos nela", disse o governador, Andrew Cuomo.

"Médicos, enfermeiras, especialistas em respiração assistida. Se ainda não estão nessa batalha, venham porque precisamos de vocês", pediu o prefeito de Nova York, Bill de Blasio.

No Reino Unido, que já supera os 4.900 mortos, o primeiro-ministro, Boris Johnson, que testou positivo para a COVID-19 há mais de uma semana e ainda está febril, foi hospitalizado para se submeter a vários exames.

Em mensagem inédita transmitida pela televisão, a rainha Elizabeth II pediu aos britânicos "determinação" e esforço coletivo para frear a epidemia.

"Encontremos consolo no fato de que virão dias melhores: vamos nos reencontrar com nossos amigos, com nossas famílias. Vamos nos reencontrar novamente", afirmou a monarca, de 93 anos, garantindo que a Grã-Bretanha vencerá o coronavírus.

- América Latina supera os 30.000 casos -

A pandemia também avança na América Latina, que registrava neste domingo quase 30.400 casos confirmados e 1.053 mortes.

Avizinha-se a "fase mais aguda" da pandemia, admite em um relatório o Ministério da Saúde do Brasil, onde o presidente Jair Bolsonaro tem minimizado a gravidade da doença e rejeitado medidas de confinamento e distanciamento social.

Neste domingo, autoridades costa-riquenhas informaram que estudam ações internacionais ante a inação da Nicarágua frente à pandemia. O Executivo é o único da América Central que não ordenou medidas de isolamento social.

Em Guayaquil, no Equador, onde dezenas de corpos jaziam durante horas em residências e nas ruas devido ao colapso dos serviços funerários, mil caixões de papelão foram enviados para enterrar os mortos, já que na região não há suficientes e os disponíveis são caros demais para muitas famílias.

Também neste domingo, autoridades chinesas, onde a epidemia surgiu em dezembro, disseram ter exportado equipamentos médicos no valor de mais de 1,3 bilhão de euros, entre os quais, 4 bilhões de máscaras.

No entanto, alguns países, como Holanda e Espanha, se queixaram da qualidade dos insumos chineses.

A Espanha também devolveu no fim de março milhares de testes de diagnósticos defeituosos.

Os Estados Unidos, apesar das críticas feitas à China por sua gestão da epidemia, também se veem obrigados a recorrer a Pequim para conseguir máscaras e outros insumos médicos.

Países como Alemanha, França, Estados Unidos e outros países recomendaram recentemente o uso de máscaras para evitar o contágio. Existe a possibilidade também de que a suspensão progressiva do confinamento ocorra juntamente com o uso obrigatório de máscaras em alguns países.

- Melhor do que morrer de fome -

À medida que a epidemia avança, fica mais evidente que o confinamento, o distanciamento e a higiene das mãos são privilégios de uma parte do mundo.

Na África, nos campos de refugiados da Grécia e da Jordânia ou nas superpovoadas favelas da América Latina, a quarentena é materialmente impossível.

"É melhor morrer desta doença ou com um tiro do que de fome", diz Garcia Landu, mototaxista de Angola, enquanto sai para procurar trabalho, contrariando as recomendações de confinamento.

O impacto socioeconômico da pandemia começa a ser sentido, mas ainda é impossível de calcular. As cifras recorde de desemprego, empresas em falência e mercados paralisados já são o dia a dia em muitos países, apesar das injeções de recursos e das ajudas financeiras anunciadas por países e organismos multilaterais.