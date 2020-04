França tem 357 mortos em um dia por COVID-19, menor cifra em uma semana

A França registrou 357 mortos pela COVID-19 em hospitais nas últimas 24 horas, a cifra mais baixa em uma semana - anunciou neste domingo (5) a Direção Geral de Saúde (DGS).

No total, 8.078 pessoas morreram no país desde que a epidemia emergiu: 5.889 delas, em hospitais; e 2.189, em centros não hospitalares, como residências geriátricas com serviços sanitários.

A França também registrou um número do que nos dias anteriores de novos pacientes em unidades de terapia intensiva.

"Este número se reduz progressivamente", relata o comunicado.

Ainda há quase 7.000 pacientes em reanimação.

Apesar dos números animadores, a DGS advertiu que "a epidemia continua atingindo duramente" a França.