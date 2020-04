Chile e Colômbia recomendam uso de máscaras contra coronavírus

Alguns governos da América Latina começam a recomendar e em alguns casos a exigir o uso de máscaras por parte da população em zonas de aglomeração ou em que haja dificuldade para manter distância adequada, com o objetivo de conter o coronavírus. Após recomendações internacionais, autoridades de saúde do Chile aconselharam neste domingo o uso generalizado das máscaras em lugares movimentados e disseram que será divulgado um vídeo com instruções para fabricá-las em casa.



De máscara, o ministro da Saúde chileno, Jaime Mañalich, anunciou a nova medida, enquanto reportava 310 novos casos da doença no país, para um total de 4.473, e outros sete mortos, com total de 34. "Surgiu uma recomendação" tanto dos Centros para o Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos como da Organização Mundial de Saúde (OMS), disse o ministro sobre o uso das máscaras. "Apesar de que a evidência de proteção não é muito grande, o uso de máscaras por todo cidadão quando se encontra em lugares onde há concentração de gente...é absolutamente prudente", afirmou Mañalich.



Minutos antes, as emissoras do país mostraram uma reunião do presidente Sebastián Piñera com seu gabinete ministerial na qual todos estavam de máscara pela primeira vez desde o início da crise.



Na Colômbia, a partir deste domingo e até nova ordem todos que utilizam o transporte público, táxis e áreas de grande circulação, como supermercados, bancos e farmácias, devem levar obrigatoriamente máscaras, informou o ministro da Saúde, Fernando Ruiz. Segundo ele, na próxima semana devem ser recebidas no país mais de 15 milhões dessas máscaras. O presidente Iván Duque anunciou no sábado que na próxima semana avaliará com sua equipe da área de saúde se prolonga ou não a quarentena obrigatória de 19 dias, que em princípio termina em 13 de abril.



Na Argentina, se analisam medidas para flexibilizar a quarentena em alguns setores nas próximas semanas, segundo as autoridades. Em toda a América Latina há mais de 26.400 casos de coronavírus, com mais de 830 mortes. Fonte: Associated Press.