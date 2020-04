Número diário de mortos na Itália é o menor em duas semanas

O número de mortos pelo novo coronavírus na Itália nas últimas 24 horas é de 525, o mais baixo em duas semanas, anunciou neste domingo a Defesa Civil.

O balanço representa uma redução de 25% em relação às mortes anunciadas ontem. Até o momento, 15.887 pessoas morreram devido ao coronavírus na Itália, país mais castigado do mundo pela pandemia, segundo as cifras oficiais.

"São boas notícias, mas não deveríamos baixar a guarda", disse o chefe da Defesa Civil, Angelo Borrelli. "A curva começou sua queda", comemorou o chefe do Instituto Superior de Saúde, Silvio Brusaferro. A redução do número de mortos "é um dado muito importante", assinalou.

"Se estes dados se confirmarem, teremos que pensar na fase 2", ou seja, no plano para reativar a Itália, que contempla a retomada de parte da atividade produtiva da terceira maior economia europeia.

Para as autoridades, a fase 2 é um período de "convívio" com o vírus, motivo pelo qual "é importante manter as medidas que fizeram a curva cair", alertou Brusaferro.

Há quatro semanas, os 60 milhões de italianos estão submetidos a medidas drásticas de confinamento. Um sinal de que a batalha não foi vencida é que os serviços de saúde do país contabilizaram cerca de 3 mil novos casos nas últimas 24 horas.