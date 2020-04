Irã registra 5o dia de queda de novos contágios por coronavírus

A propagação do novo coronavírus no Irã se desacelerou pelo quinta dia consecutivo - conforme números divulgados neste domingo (5) pela autoridades locais, que anunciaram a possibilidade de uma retomada progressiva de algumas atividades econômicas a partir de 11 de abril.

A COVID-19 deixou 151 mortos nas últimas 24 horas, o que eleva para 3.603 o balanço de mortos no Irã, declarou o porta-voz do Ministério da Saúde, Kianouche Jahanpour, em sua entrevista coletiva diária.

Ao mesmo tempo, o país registrou 2.483 novos contágios, segundo Jahanpour.

Este número mostra uma desaceleração dos novos casos diários pelo quinto dia consecutivo, após o pico de 3.111 contágios em 31 de março.

Ao todo, o número oficial e de 58.226 casos de coronavírus no Irã, um dos países mais afetados pela pandemia.

Neste domingo, o presidente Hassan Rohani anunciou a retomada, "etapa por etapa", das atividades econômicas "de empresas com risco baixo" de propagação do vírus, respeitando as determinações sanitárias do governo.