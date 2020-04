Israel prende governador palestino de Jerusalém

O governador palestino de Jerusalém, Adnane Gheith, foi detido neste domingo (5), pela sétima vez em 18 meses, acusado de realizar atividades "ilegais" - informou a polícia israelense.

"Adnane Gheith foi detido esta manhã por (realizar) atividades palestinas em Jerusalém, o que é ilegal", declarou o porta-voz da polícia israelense, Micky Rosenfeld.

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra Gheith com luvas de proteção escoltado pela polícia na saída de sua casa em Jerusalém Oriental.

Baseada na Cisjordânia, território ocupado por Israel, a Autoridade Palestina não tem autoridade para atuar em Jerusalém, conforme a legislação israelense.

O governador palestino de Jerusalém não exerce qualquer autoridade na cidade, mas é um alto responsável pela administração palestina. Seu governo inclui uma parte da Cisjordânia, território contíguo a Jerusalém.

Segundo seu advogado, Rami Othman, ele foi detido pelas atividades de seu gabinete para lutar contra a propagação da pandemia da COVID-19. Othman não especificou que atividades estariam sendo desenvolvidas.

Na Cisjordânia, as autoridades relataram 214 pessoas infectadas com o novo coronavírus, e um morto. No lado israelense, há oficialmente 8.000 casos e 46 mortos, de acordo com balanço do Ministério da Saúde local.