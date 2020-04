França libera carregamento de máscaras sueco dirigido à Itália e Espanha

A França, que, no começo de março, apreendeu um carregamento sueco de máscaras dirigido à Espanha e Itália, liberou a passagem da carga, anunciou neste sábado o governo sueco.

"Após esforços do governo sueco, a França levantou as restrições à exportação de máscaras da empresa sueca Molnlycke AB," informou via Twitter a chanceler Ann Linde. "Isto significa que equipamentos essenciais na luta contra o novo coronavírus podem ser distribuídos ao restante da União Europeia", assinalou a ministra. "É muito importante que o mercado interno funcione, inclusive em tempos de crise!"

A Molnlycke havia importado as máscaras da China, mas a França bloqueou o carregamento, invocando uma regulamentação que lhe permite apreender qualquer produto em seu território que possa ser usado para lutar contra a pandemia. A decisão irritou o governo sueco, que pressionou as autoridades francesas até conseguir a liberação da carga.