Danny Rose, lateral do Newcastle, defendeu que os jogadores do Campeonato Inglês negociem uma redução salarial durante a crise provocada pelo coronavírus, mas criticou o governo britânico por dizer aos atletas "o que têm que fazer" com seu dinheiro.

"Todos queremos que as coisas avancem", declarou Rose à BBC. "Conversas neste sentido já haviam sido iniciadas antes de pessoas alheias ao mundo do futebol expressarem suas críticas".

O jogador, emprestado ao Newcastle pelo Tottenham, fazia referência clara às declarações de quinta-feira (2) do ministro de Saúde britânico, Matt Hancock, que pediu aos jogadores profissionais que assumam sua parte do "esforço nacional" a nível econômico, num momento em que o país, como muitos outros, atravessa grave crise devido às medidas de confinamento da população diante da propagação do coronavírus.

As declarações de Hancock foram apoiadas no dia seguinte por um porta-voz do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.

"Não precisamos de pessoas que não têm nada a ver com o futebol nos digam o que temos que fazer com nosso dinheiro", criticou Rose, no mesmo dia que um hospital londrino informou ter recebido do jogador uma doação de 19.000 libras.

Rose lembrou que os capitães das equipes da Premier League, a primeira divisão inglesa, estão negociando com os clubes as iniciativas a serem tomadas para lidar com o momento de crise.

"Eu falo por mim, mas eu não teria nenhum problema em dar parte do meu salário às pessoas que lutam na linha de frente e às pessoas infectadas", declarou Rose.

Os dirigentes dos clubes da Premier League querem que os jogadores renunciem a 30% de seus salários para aliviar o impacto econômico provocado pela crise do coronavírus, que interrompeu todas as competições esportivas no país e em boa parte do mundo.

Diferentemente da maioria dos outros países europeus, os jogadores a Premier League ainda não reduziram seus salários.