Transatlântico com dois mortos e ocupantes com Covid-19 atraca em Miami

O transatlântico "Coral Princess", com dois mortos e pessoas com o novo coronavírus a bordo, atracou neste sábado em Miami, após ser rejeitado em portos latino-americanos, em uma saga que começou há um mês, no Chile.

"Estamos profundamente tristes por informar que os dois passageiros morreram no Coral Princess", anunciou a Princess Cruises, empresa que opera o navio, em comunicado enviado à AFP, sem especificar a causa das mortes. Esta semana, a companhia havia anunciado a confirmação de 12 casos de coronavírus na embarcação.

O navio, com 1.020 passageiros e 878 tripulantes, chegou a Miami após ser rejeitado no porto de Fort Lauderdale. O desembarque dos passageiros levará dias, devido à escassez de voos. A empresa informou que dará prioridade aos ocupantes que precisam de atendimento médico. Aqueles que apresentarem sintomas leves ou estiverem em recuperação permanecerão no transatlântico até que melhorem.

Ao chegarem ao porto, passageiros acenaram de suas cabines, usando máscaras. Todos, sem exceção, estavam em confinamento desde a última terça-feira.

O Coral Princess zarpou em 5 de março de Santiago, para uma viagem que terminaria no dia 19, em Buenos Aires. Mas o porto argentino lhe negou a entrada devido ao fechamento de fronteiras, o que também ocorreu no Uruguai e Brasil.