Papa Francisco pede às pessoas no mundo que renovem a esperança

O pontífice disse que, na semana santa, "o silêncio das nossas cidades ressoará o evangelho da Páscoa" (foto: Vatican Media/AFP)

O papa Francisco divulgou um vídeo ontem no qual pede para todas as famílias da Itália e do mundo inteiro renovarem a esperança neste momento difícil provocado pela pandemia do novo coronavírus. Em uma mensagem transmitida na televisão pública italiana, às vésperas do início da semana santa, o pontífice manifestou sua proximidade e o seu afeto a todas as pessoas que estão em isolamento domiciliar para evitar a propagação da doença, que já matou mais de 50 mil indivíduos no mundo inteiro. E em um ato de caridade, o papa doou 60 mil euros a um hospital na província de Bergamo.





"Se permitirem, gostaria de conversar com vocês por alguns instantes, neste período de dificuldades e de sofrimento. Eu os imagino em suas famílias, enquanto vivem uma vida incomum para evitar o contágio", afirmou. Francisco ressaltou que este "é um momento difícil para todos" e se lembrou, por exemplo, dos doentes, dos que temem os impactos econômicos, dos idosos e dos que vivem só.





O argentino ainda citou as crianças e os jovens que não podem frequentar a escola, as famílias que têm algum parente enfermo ou que viveram lutos em decorrência do coronavírus ou de outras causas. Em relação aos médicos e profissionais da saúde, o Santo Padre os classificou como "heróis do cotidiano, de todos os dias e de todas as horas". “É um momento difícil para todos. Para muitos, dificílimo. O papa sabe e, com estas palavras, quer expressar a todos a sua proximidade e o seu afeto", afirmou.





Na mensagem, Francisco também pediu para as famílias terem esperança porque "a esperança não decepciona" e sugeriu que a população utilize o tempo durante a quarentena da melhor forma possível. Jorge Bergoglio recomendou que a generosidade seja praticada através de gestos físicos, como ajudar os vizinhos até mesmo com contato virtual. "Mesmo isolados, o pensamento e o espírito podem ir longe com a criatividade do amor. Isso é necessário hoje: a criatividade do amor", acrescentou.





Por fim, o papa recordou que, neste ano, a Semana Santa será celebrada de uma maneira que não é habitual. "É no silêncio das nossas cidades que ressoará o evangelho da Páscoa. Em Jesus ressuscitado, a vida venceu a morte". "Esta fé pascal nutre a nossa esperança. Gostaria de compartilhá-la com vocês esta noite. É a esperança de um tempo melhor, para sermos melhores, finalmente libertados do mal e desta pandemia", concluiu.





DOAÇÃO

O papa Francisco, através da Diocese de Bergamo, doou 60 mil euros para o hospital Papa Giovanni XXIII, localizado na cidade homônima, a mais afetada pela pandemia do novo coronavírus. "Trata-se de um novo sinal de sua proximidade, que se junta ao telefonema ao bispo Francesco Beschi, no qual manifestava os seus sentimentos de dor pelos numerosos sacerdotes e fiéis mortos por causa do coronavírus e sua proximidade aos doentes, aqueles que os curam, às famílias, às paróquias e a toda comunidade de Bergamo", informou em nota a Diocese.





Por sua vez, Beschi expressou "seus sentimentos de profunda gratidão" pelo pontífice e pela Esmolaria Vaticana pela ajuda. O dinheiro será usado integralmente tanto na unidade como no hospital de campanha, montado em sete dias, para atender os pacientes da COVID-19. A província de Bergamo é uma das mais afetadas no país e registra mais de 9.300 casos de coronavírus, atrás apenas de Milão, com 10.391 contágios. Em mortes, a região da Lombardia, onde Bergamo está localizada, tem 46.065 contaminações e 7.960 mortos.





Essa é a terceira doação de Francisco para entidades que estão atuando na linha de frente no combate à pandemia. Em 26 de março, o líder católico doou 30 respiradores artificiais para que a Esmolaria distribuísse os aparelhos nos hospitais mais necessitados da Itália. No dia 12 do mesmo mês, Jorge Bergoglio doou 100 mil euros para a Caritas Italiana, a organização católica que ajuda pessoas em situação de vulnerabilidade.