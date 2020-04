Sinais esperançosos na Itália apesar de 766 novas mortes por coronavírus

Morador de Nápoles desce a "cesta solidária" com mantimentos para ajudar os mais necessitados (foto: Carlo Hermann/AFP)







A Itália registrou ontem uma diminuição na taxa de contágios por coronavírus, que se situou em cerca de 4%, apesar de o número de mortes registradas ter sido de 766, o que aumenta o total de óbitos no país a 14.681. Os dados divulgados pela Proteção Civil reforçaram as esperanças de que a Itália tenha superado o pico depois de ter se tornado o epicentro da pandemia da COVID-19 no último mês. O país pode estender o confinamento até maio.





O número de pacientes que foram declarados como totalmente recuperados aumentou em 17,3%, com 19.758 casos registrados. A crise em algumas das regiões mais afetadas da Itália também parece diminuir gradativamente. A região da Lombardia, no Norte, na qual se concentravam mais da metade das mortes oficiais, teve um pequeno aumento no número de pacientes que foram internados em cuidados intensivos.





"Os números estão melhorando", reconheceu o assessor da Saúde da Lombardia, Giulio Gallera. "Nossos hospitais estão começando a respirar", disse. O vírus, no entanto, gerou um colapso no sistema de saúde e foi responsável por um forte golpe à economia. A terceira economia da União Europeia, que exige um plano continental excepcional para conseguir se recompor, espera aliviar os efeitos do coronavírus na economia.





Calcula-se que a interrupção repentina do turismo, uma das principais fontes de renda no país, causou uma perda de 45% no lucro anual dos hotéis e restaurantes. A Itália, o primeiro país da Europa a ordenar a suspensão total das atividades econômicas, no último 12 de março, – com exceção das farmácias e supermercados –, teve que estender o seu estrito confinamento até o dia 13. Mas a Defesa Civil da Itália projeta quarentena até maio. As autoridades italianas alertaram que o país voltará a funcionar aos poucos e que algumas parcelas da população deverão permanecer mais semanas confinadas.





A Confederação das Indústrias, a Confindustria, calcula que a produção do país terá uma redução de 6% caso a pandemia continue atingindo a Itália em maio. Cada semana de confinamento representa uma redução de 0,75% no PIB do país, segundo a entidade.



MORRE ROSSI

O empreendedor italiano Sergio Rossi, fundador de uma das marcas de calçados e acessórios femininos mais famosas do país, morreu na noite de quinta-feira, aos 85 anos, após ter contraído o novo coronavírus. Rossi estava internado em um hospital de Cesena, no Norte da Itália, e seu falecimento foi anunciado pela prefeita da cidade vizinha de San Mauro Pascoli, Luciana Garbuglia, onde o empreendedor residia. (Ansa)