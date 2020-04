Finais da Liga das Nações da Concacaf de 2020 são suspensas devido à COVID-19

A Confederação de Futebol do Norte, América Central e Caribe (Concacaf) anunciou nesta sexta-feira que está suspendendo a fase final da Liga das Nações 2020, que será realizada em junho no Texas (Estados Unidos), devido à pandemia da COVID- 19.

Estados Unidos e Honduras, que se enfrentariam na primeira semifinal, e México e Costa Rica, são os quatro classificados para as finais.

O evento, marcado para os dias 4 e 7 de junho nas áreas de Houston e Dallas, foi adiado "após consulta à Fifa no calendário internacional do futebol", afirmou a Concacaf em comunicado.

A Concacaf planeja reprogramar o evento "para uma data posterior e em locais a serem determinados" depois de voltar a conversar com a Fifa "sobre as janelas internacionais restantes do calendário do futebol" e uma vez obtida a aprovação das autoridades de saúde pública para retomar as competições esportivas profissionais.

Na mesma declaração, a Concacaf também confirmou a suspensão dos jogos de classificação para a Copa Ouro de 2021, marcados para junho, e do Campeonato Caribenho de Clubes Concacaf Flow, previsto para maio.

A disseminação da pandemia na região já havia forçado a Concacaf a suspender a Liga dos Campeões e o torneio pré-olímpico de 2020 em março, entre outros campeonatos.