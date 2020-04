Governo Trump recomenda a americanos cobrir o rosto ao sair às ruas

O presidente americano, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (3) novas recomendações do governo para que todos os americanos usem máscaras ao saírem às ruas para conter a disseminação do novo coronavírus.

Trump disse durante coletiva de imprensa na Casa Branca que os Centros de Controle e Prevenção de Doenças encorajaram as pessoas a usar qualquer cobertura facial, como echarpes, com esta finalidade e manter as máscaras cirúrgicas livres para os profissionais de saúde.

"Vai ser realmente uma coisa voluntária", ressaltou. "Vocês não precisam fazê-lo e eu estou escolhendo não fazê-lo, mas algumas pessoas podem querer fazê-lo e tudo ok", acrescentou.