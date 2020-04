Trump: estamos considerando 'seriamente' um pacote de infraestrutura

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 3, que considera "seriamente" propor ao Congresso um projeto de infraestrutura para tentar conter os impactos econômicos da pandemia de coronavírus.



Em reunião com executivos de empresas petrolíferas dos EUA, o republicano disse também que acredita em uma recuperação rápida da economia americana. Ele agradeceu, ainda, aos bancos do país por estarem disponibilizando empréstimos para pequenas e médias empresas.



Em março, Trump sancionou um pacote fiscal de US$ 2,2 trilhões para auxiliar empresas e famílias durante a crise.