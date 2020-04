Aberto dos EUA de golfe feminino é adiado para dezembro devido ao coronavírus

O Aberto Feminino de Golfe dos Estados Unidos foi adiado de junho para dezembro devido à nova emergência sanitária do coronavírus, informou a USGA (Associação americana de golfe) nesta sexta-feira.

Em mais uma das mudanças no calendário esportivo causadas pela pandemia, o torneio não será mais realizado entre os dias 4 e 7 de junho e foi remarcado de 10 para 13 de dezembro.

"A USGA continua comprometida em sediar o Aberto Feminino dos Estados Unidos em 2020", disse seu diretor-executivo, Mike Davis, em um comunicado.

A competição, cuja sede deste ano é o Champions Golf Club, em Houston (Texas), é o terceiro torneio de Grand Slam afetado pela pandemia.

O ANA Inspiration de Rancho Mirage (Califórnia), que deveria ser realizado neste fim de semana, também foi adiado para setembro para proteger jogadores, público e trabalhadores, enquanto o Campeonato Evian na França foi adiado do fim de semana de 23-26 de julho para 6-9 de agosto.

O circuito LPGA permanece paralisado com eventos suspensos ou cancelados na Tailândia, Cingapura, China e Estados Unidos.

A pandemia também causou estragos no golfe masculino, com o adiamento do Masters de Augusta e do PGA Championship, enquanto ainda restam dúvidas sobre o futuro do Aberto dos Estados Unidos, ainda programado para junho, em Nova York.