Saint-Etienne vai apoiar pesquisas contra COVID-19

O Saint-Etienne, da primeira divisão francesa, e sua fundação 'Coração Verde' anunciaram nesta sexta-feira que lançaram uma plataforma na Internet para mobilizar seus torcedores e patrocinadores para apoiar as pesquisas contra o COVID-19.

Classificado para a final da Copa da França, por enquanto adiada, e na qual vai enfrentar o Paris Saint-Germain, o Saint-Etienne teve a ideia de colocar à venda os 80.000 lugares virtuais do Stade de France (local da final) ao preço único de um euro, embora estes não garantam o direito de entrar no estádio no dia da final.

"O objetivo é encher o estádio para arrecadar a máxima soma em dinheiro em benefício dos pesquisadores da CHU de Saint-Etienne que juntam forças para derrotar a COVID-19".