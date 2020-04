Neymar doa R$ 5 milhões para ajudar na luta contra o Covid-19

O craque Neymar fez uma doação de cinco milhões de reais (cerca de um milhão de dólares) pela luta contra a COVID-19 no Brasil, conforme noticiado pela rede de televisão SBT.

Contactada pela AFP, a assessoria do atacante do Paris Saint-Germain não quis comentar as informações. "Nós nunca falamos sobre assuntos de doações e valores", declarou.

Segundo o SBT, parte do dinheiro doado por Neymar vai para o Unicef e outra para o fundo de solidariedade liderado pelo apresentador e amigo do jogador, Luciano Huck.

Huck, que há alguns anos é mencionado como um possível candidato à presidência, garantiu recentemente nas redes sociais que conseguiu arrecadar 1,5 milhão de reais (cerca de US$ 300.000) com doações, que serão destinadas a comunidades carentes do Rio de Janeiro.

Depois que as competições de futebol na Europa foram interrompidas pela pandemia do novo coronavírus, Neymar viajou para o Brasil, onde está em sua residência em Mangaratiba (na costa sul do estado do Rio de Janeiro).

O jogador divulgou um vídeo há alguns dias, no qual pedia "aplausos a todos os profissionais de saúde" no Brasil, agradecendo-lhes "por colocar suas vidas em risco" para cuidar de pacientes afetados pelo vírus que no Brasil já deixou mais de 300 mortos.