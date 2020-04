Passageiros de cruzeiros com coronavírus desembarcam na Flórida rumo ao lar

Os passageiros de dois cruzeiros com portadores de coronavírus a bordo começaram a voltar para casa nesta sexta-feira (3), depois de terem conseguido atracar no dia anterior em Fort Lauderdale, sul da Flórida.

Por quase um mês, estes passageiros viveram uma espera angustiante, sendo rejeitados em vários portos.

Hoje, ônibus escoltados por policiais locais transportarão os 1.200 passageiros aparentemente saudáveis do "Zaandam" e do "Rotterdam" do porto para o aeroporto, onde embarcam no terminal de Fort Lauderdale, rumo a seus destinos, ou conexões.

Cerca de 26 passageiros que apresentam sintomas permanecerão isolados em suas cabines até que se recuperem.

Os 14 pacientes graves que precisam de atenção urgente foram transferidos em ambulâncias na quinta-feira para dois hospitais locais.

Desde 22 de março, cerca de 250 pessoas em ambos os cruzeiros da linha Holland America têm apresentado sintomas de gripe. Foram feitos 11 testes de coronavírus, e nove deram positivo.