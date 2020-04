AFP: Europa tem mais de 40 mil mortos por coronavírus

A pandemia do novo coronavírus matou mais de 40 mil pessoas na Europa e, deste total, mais de 75% foram na Itália, na Espanha e na França - conforme balanço atualizado pela AFP com base em fontes oficiais, nesta sexta-feira (3), às 13h20 (horário de Brasília).

Com 40.768 mortos (para 574.525 casos), a Europa é o continente mais duramente atingido pela pandemia da COVID-19. Com 14.681 e 10.935 óbitos, respectivamente, Itália e Espanha são os países mais afetados. Na França, as vítimas letais somam 5.387.