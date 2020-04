Morreu o cantor americano Bill Withers, aos 81 anos

O cantor americano Bill Withers, uma das maiores vozes do soul, a quem devemos títulos como "Ain't No Sunshine" e "Lean On Me", faleceu em decorrência de complicações cardíacas aos 81 anos, anunciou sua família nesta sexta-feira.

"Estamos arrasados com a perda de nosso amado e dedicado marido e pai", disse em comunicado.

"Embora ele tenha vivido discretamente com sua família e amigos próximos, sua música pertence ao mundo inteiro. Nestes tempos difíceis, rezamos para que sua música ofereça conforto e entretenimento enquanto seus fãs cuidam daqueles que amam".