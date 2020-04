China injetará US$ 56 bilhões de liquidez nos bancos

O banco central chinês (BPC) anunciou nesta sexta-feira que cortará o valor da reserva obrigatória de alguns bancos para injetar cerca de 400 bilhões de yuans (56,3 bilhões de dólares) em liquidez e, assim, conter o impacto do coronavírus nas empresas.

Os compulsórios para os bancos médios e pequenos serão reduzidos em 100 pontos em duas fases, em 15 de abril e 15 de maio, informou o BPC em comunicado.

O banco central também reduzirá a taxa de juros paga pelo excesso de reservas das instituições financeiras pela primeira vez em 12 anos, uma medida para fomentar o crédito às empresas.

As medidas fazem parte do plano de apoio do governo chinês para lidar com as consequências da crise de COVID-19.