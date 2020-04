China faz homenagem nacional a vítimas do coronavírus neste sábado

A China prestará uma homenagem às vítimas do coronavírus no sábado, quando o país inteiro vai parar por três minutos - anunciou o governo nesta sexta-feira (3).

Às 10h locais (23h de hoje no horário de Brasília), todo país suspenderá as atividades e ficará em silêncio, enquanto as sirenes e buzinas de automóveis, trens e navios vão soar em memória das vítimas.

As bandeiras serão hasteadas a meio pau em todo país, assim como nas embaixadas e consulados no exterior, acrescenta o comunicado oficial.

As atividades de lazer em lugares públicos também ficarão suspensas neste sábado.

Esta homenagem é uma maneira de recordar 14 vítimas do coronavírus consideradas "mártires" na China.

Entre elas, está o doutor Li Wenliang, morto pela COVID-19. Este oftalmologista de 34 anos foi acusado pela polícia de divulgar boatos, após alertar sobre a propagação de um coronavírus desconhecido.

Sua morte em fevereiro provocou uma enxurrada de críticas ao poder, um fato raro em um país como China. Depois, o governo reconheceu que o médico tinha razão e limpou e enalteceu sua imagem para acalmar a indignação popular.

A epidemia da COVID-19 começou na região chinesa de Hubei (centro), em dezembro. Desde então e segundo números oficiais, 81.000 pessoas foram infectadas, e 3.322 morreram.