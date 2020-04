Boris Johnson prolonga quarentena, uma semana após dar positivo para COVID-19

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson, que deu positivo para o coronavírus, anunciou nesta sexta-feira que estenderá sua quarentena além dos sete dias recomendados, porque ainda tem sintomas.

"Embora me sinta melhor, ainda tenho sintomas. Estou com febre e devo continuar em quarentena", declarou em um vídeo publicado na rede social Twitter, no qual pediu aos britânicos que não cedessem à tentação e ficassem em casa neste fim de semana.

O confinamento foi decretado no país há 11 dias.

"Trabalhamos o dia todo para combater o vírus", disse o chefe de governo, que continua cumprindo suas tarefas de sua casa em Downing Street.

Criticado por sua maneira de gerenciar a crise, o governo britânico prometeu realizar 100.000 exames por dia até o final do mês e, nesta sexta-feira, abriu um hospital de campanha que poderá acomodar até 4.000 leitos.

De acordo com os últimos dados oficiais, o novo coronavírus matou 3.000 pessoas em hospitais do Reino Unido.