Comunicado do Business Wire :Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd.

Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. (MHPS) iniciou o comissionamento da T-Point 2, sua nova unidade de validação para a usina de ciclo combinado da Takasago Works na província de Hyogo, Japão. Substituindo a icônica T-Point, a unidade acelerará a tecnologia líder do setor da MHPS e permitirá uma validação mais robusta de turbinas a gás de classe avançada (advanced-class gas turbines, ACGTs), como o modelo JAC classe 1650 ºC e os modelos de temperatura ultra-alta classe 1700 °C. Como sua antecessora, a T-Point 2 se destaca como a única instalação no mundo capaz de realizar verificação de confiabilidade a longo prazo em larga escala para turbinas a gás. Conectada à rede atual, é a única usina desse tipo no mundo a funcionar como demonstrador de tecnologia, produtor e fornecedor de energia elétrica. A Takasago Works também abriga os centros de pesquisa e desenvolvimento, projeto, fabricação e testes de componentes de curto prazo.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200402005896/pt/

YOKOHAMA, Japan, April 2, 2020 - Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. (MHPS) has begun commissioning of T-Point 2, its new combined cycle power plant validation facility at Takasago Works in Hyogo Prefecture, Japan. The world's most efficient power plant, featuring MHPS' enhanced JAC power train, is synched to the grid and operating at full load, ahead of schedule. It will validate the performance and reliability of the 1650°C-class JAC gas turbine. The plant is poised to become the world's first autonomous combined cycle power plant featuring the MHPS-TOMONI® suite of intelligent digital solutions. (Photo: Business Wire)

"Ao longo dos anos, comprovamos nossa capacidade de desenvolver e fabricar as soluções mais avançadas para o setor de geração de energia", disse Ken Kawai, presidente e diretor executivo da MHPS. "Com base no legado da T-Point original, a T-Point 2 nos permitirá ampliar nossa presença como parceiros de soluções preferidos para atender aos requisitos de geração de energia em constante mudança em todo o mundo."

Projetando a próxima geração de turbinas a gás

Quando as operações comerciais começarem em julho de 2020, espera-se que a T-Point 2 alcance uma potência superior a 565 MW (60Hz), com quase 64% de eficiência, 99,5% de confiabilidade e uma temperatura de entrada de turbina de 1650 °C, a primeira do mundo, elevando os padrões de desempenho do ciclo combinado de turbinas a gás do setor em todo o mundo. Esse desempenho aprimorado é possível devido à engenharia avançada do modelo atualizado de refrigeração a ar da série J (JAC), a primeira turbina a gás validada na T-Point 2.

A nova unidade tem uma turbina a vapor com carcaça tripla, aumentando a eficiência geral do sistema através de um efeito multiplicador com a turbina a gás JAC. Essa maior eficiência reduz as emissões de carbono e a perda de calor, reduzindo significativamente o impacto ambiental da T-Point 2.

"O sistema de validação de protótipo estabelecido pela MHPS deu a nossos clientes a garantia clara de que eles estão recebendo as soluções de energia de mais alto nível e mais confiáveis do mercado", disse Junichiro Masada, vice-presidente sênior e gerente geral sênior da divisão de tecnologia de turbinas a gás e integração de produtos da MHPS. "O lançamento da T-Point 2 é uma prova do compromisso da MHPS em fornecer tecnologia de geração de energia e atendimento ao cliente líderes do setor, sustentados pelos melhores métodos da categoria para verificação de desempenho e durabilidade."

A MHPS utilizará a unidade para realizar a validação das turbinas a gás de última geração de alta temperatura da classe 1700 °C, atualizações de turbinas a vapor, tecnologia de condensador resfriado a ar, geradores e conversores de frequência estáticos.

Levando a geração de energia à era digital

Está em andamento o trabalho de instalação e treinamento de avançada tecnologia de inteligência artificial na T-Point 2, que apresentará o conjunto de soluções digitais MHPS-TOMONI®. Durante o período de demonstração de durabilidade de 8.000 horas, a MHPS também treinará seus aplicativos de IA, permitindo que a T-Point 2 se torne a primeira usina de energia de ciclo combinado autônoma do mundo. Isso levará a geração de energia a um futuro em que as tecnologias digitais sejam totalmente integradas às operações da usina, permitindo que proprietários de usinas aproveitem os dados para otimizar o desempenho, habilitar a manutenção preditiva baseada em condições para o equipamento, automatizar seletivamente a tomada de decisões de operação e manutenção (O&M;) e reduzir riscos.

Com esses componentes, a MHPS poderá monitorar e gerenciar remotamente o desempenho total da usina, operá-la remotamente de acordo com os objetivos de gerenciamento de energia da rede e de toda a frota e utilizar os dados do sistema de sensor e controle para tomar decisões de operação mais inteligentes em tempo real. As soluções MHPS-TOMONI® com tecnologias avançadas, como inteligência artificial e aprendizado de máquina, permitirão que a MHPS automatize a tomada de decisões de O&M; para maximizar a lucratividade das usinas GTCC (turbinas a gás com ciclo combinado) existentes e futuras.

-0- *T Sobre a Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. (MHPS), sediada em Yokohama, Japão, é uma joint venture formada em fevereiro de 2014 pela Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. e Hitachi, Ltd., integrando suas operações em sistemas de geração de energia térmica e outros negócios relacionados. Hoje, a MHPS está dentre as principais fornecedoras de equipamentos e serviços para o mercado de geração de energia do mundo, com capital de 100 bilhões de ienes e aproximadamente 20 mil funcionários em todo o mundo. Os produtos da empresa incluem usinas de energia GTCC (turbina a gás com ciclo combinado) e IGCC (gasificação integrada de carvão com ciclo combinado), usinas de energia a gás/carvão/petróleo (térmicas), caldeiras, geradores, turbinas a gás e vapor, usinas de energia geotermais, sistemas de controle de qualidade do ar (AQCS), equipamentos periféricos para usinas de energia e células de combustível de óxido sólido (SOFC). Para mais informações, visite o site da empresa em https://www.mhps.com. Siga-nos no https://twitter.com/MHPS_Global ou http://www.linkedin.com/showcase/mhps. *T

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200402005896/pt/

Departamento de comunicações corporativas Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. E-mail: mediacontact_global@mhi.co.jp Tel: +81-(0)3-6275-6200, Fax: +81-(0)3-6275-6474

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.