S&P confirma nota AA+ dos EUA com perspectiva estável

A agência de avaliação de risco Standard & Poor's confirmou nesta quinta-feira a nota AA+ para a dívida a longo prazo dos Estados Unidos, apesar do endividamento do país com o plano de ajuda de 2,2 trilhões de dólares diante da pandemia do novo coronavírus.

A Standard & Poor's destaca que não prevê modificar a nota e que a avaliação do país é estável.

"A classificação da dívida soberana dos Estados Unidos reflete uma economia resistente e diversificada, uma política monetária generosa e flexível, e o status único do emissor da principal moeda de reserva do mundo", declara a agência.

A Fitch já havia confirmado, na semana passada, a classificação do Estados Unidos, alegando os mesmos motivos.