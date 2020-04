O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, pediu a todos os cidadãos nova-iorquinos para cobrirem seus rostos ao sair de casa, como forma de conter o novo coronavírus.

"Trata-se de cobrir o rosto. Pode ser com um lenço. Pode ser com algo que você crie para você em casa. Pode ser com uma bandana", disse Blasio aos jornalistas.

Ele acrescentou que as máscaras cirúrgicas não devem ser usadas porque elas são necessárias para os funcionários da sáude.