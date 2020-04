Parlamento uruguaio adia eleições municipais por coronavírus

O Parlamento do Uruguai aprovou nesta quinta-feira (2) um projeto de lei para adiar as eleições municipais, que devem ocorrer em maio, devido ao surto do novo coronavírus.

A Câmara dos Deputados "aprovou o projeto pelo qual o Tribunal Eleitoral está autorizado a prorrogar a data da realização das eleições departamentais e municipais, o mais tardar no domingo, 4 de outubro de 2020, antes do estado de emergência nacional de saúde" , anunciou a casa legislativa em sua conta oficial no Twitter.

O projeto de lei, que foi aprovado pelo Senado na noite de quarta-feira, deve agora ser promulgado pelo Poder Executivo para se tornar lei.

Em 16 de março, o Tribunal Eleitoral havia informado aos partidos políticos que não estava em condições de "garantir o desenvolvimento normal do processo e o dia eleitoral" agendado para 10 de maio devido às medidas tomadas no contexto da emergência sanitária provocada pela Covid-19.

Nas eleições municipais são escolhidos intendentes (governadores) dos 19 departamentos do país, além de prefeitos e vereadores.