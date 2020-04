Liga grega de futebol amplia sua suspensão até o dia 24 de abril

A liga grega de futebol optou por estender sua suspensão até 24 de abril, data em que uma nova decisão será tomada em uma eventual interrupção devido à pandemia de coronavírus, anunciou a competição nesta quinta-feira.

A liga grega tomou essa decisão por unanimidade ao final de uma videoconferência de duas horas entre os proprietários dos 14 clubes de elite.

Durante essa reunião, o Panathinaikos, apoiado pelo Aris Thessaloniki, Panaitolikos e Panionios, propuseram interromper a temporada a partir desta quinta, mas essa proposta não teve unanimidade.

O proprietário do Olympiakos, que teve COVID-19 mas já se recuperou, pediu que uma decisão fosse tomada para designar o campeão, caso a temporada não termine.

No momento da interrupção do campeonato, o Olympiakos era líder isolado, com sete pontos de vantagem sobre o PAOK, o que lhe garantiria uma posição altamente vantajosa para os play-offs.

Na Grécia, até o dia 1º de abril, o coronavírus havia matado 50 pessoas e outras 1.415 haviam sido infectadas.