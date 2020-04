Banco Mundial oferecerá US$ 160 bi em 15 meses para crise do coronavírus

O Banco Mundial informou nesta quinta-feira que terá um montante de até 160 bilhões de dólares nos próximos 15 meses para apoiar a luta econômica e de saúde contra a crise do coronavírus.

Sua direção aprovou nesta quinta-feira "um primeiro conjunto de operações de ajuda de emergência para países em desenvolvimento", explicou em comunicado, relatando um primeiro grupo de projetos de US$ 1,9 bilhão em 25 países.

"Já temos operações de resposta sanitária em mais de 65 países", disse o presidente do grupo Banco Mundial, David Malpass, citado no texto, enfatizando o objetivo de "fortalecer a capacidade dos países em desenvolvimento de reagir à pandemia" e "redduzir o tempo para um renascimento econômico e social".

Entre as primeiras operações deste pacote na América Latina e no Caribe, o Haiti, o país mais pobre da região, receberá 20 milhões em um empréstimo para aumentar o número de testes e comprar equipamentos de assistência, e o Equador outros 20 milhões em suprimentos médicos e reforço de equipamentos CTI.

O Banco Mundial também aprovou nesta quinta-feira um empréstimo de 35 milhões de dólares para a Argentina para a compra de suprimentos e equipamentos, disse a instituição em Washington DC em outro comunicado.

A nova pandemia de coronavírus causou pelo menos 50.000 mortes em todo o mundo, três quartos delas na Europa, desde a sua aparição na China em dezembro, de acordo com uma contagem da AFP baseada em dados oficiais.

No total, foram registradas 51.364 mortes, das quais 37.709 na Europa. Com 13.915 mortes, a Itália é o país com mais mortes, seguido pela Espanha (10.003), França (5.387) e Estados Unidos com 5.316.