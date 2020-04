Democratas adiam convenção para eleger candidato à Casa Branca

A convenção democrata nos Estados Unidos, que deve escolher o candidato que disputará a eleição com o presidente Donald Trump em novembro, foi adiada por um mês, para a semana de 17 de agosto, devido à pandemia do COVID-19, anunciou o partido nesta quinta-feira.

O evento, que deve reunir milhares de participantes, é realizado na cidade de Milwaukee, Wisconsin, onde foi originalmente agendado para os dias 13 e 16 de julho.

"No atual clima de incerteza, acreditamos que a decisão mais inteligente é levar mais tempo para monitorar como essa situação se desenrola, para que possamos posicionar melhor nosso partido em uma convenção segura e bem-sucedida", disse o chefe do Comitê da Convenção Nacional, o democrata Joe Solmonese, anunciando a decisão em um comunicado.

A decisão foi tomada "à luz da crise de saúde sem precedentes" que o país enfrenta, disseram os organizadores, planejando "ajustar o modo de convenção, o número de participantes e sua agenda" para limitar os riscos de contágio, de acordo com a declaração.

Os Estados Unidos, que já têm mais de 5.300 mortes pelo surto do novo coronavírus, são o país do mundo com os casos mais confirmados (mais de 226.000) da pandemia.

Cerca de nove em cada dez americanos receberam ordens para ficar em casa para conter a propagação do vírus, e cerca de 10 milhões de pessoas no país solicitaram seguro-desemprego nas últimas duas semanas devido à interrupção generalizada das atividades.

O ex-vice-presidente dos EUA Joe Biden, um favorito moderado de 77 anos na disputa pela nomeação do partido, havia pedido que a convenção fosse adiada devido à pandemia.

Biden compete contra o senador independente Bernie Sanders, 78, mas tem uma liderança quase intransponível.

O presidente do Partido Democrata, Tom Pérez, elogiou a colaboração da cidade de Milwaukee durante "esta crise global" e destacou a importância de Wisconsin, um estado que surpreendeu em 2016 ao eleger Trump para a Casa Branca depois de votar dois vezes por seu antecessor democrata Barack Obama.

"Em particular, queremos chamar a atenção para Wisconsin como um estado-chave, pois é o cerne de tantas promessas que Donald Trump não cumpriu", acrescentou.

Desde 13 de março, 15 estados e um território remarcaram seus votações devido à crise da saúde. Wisconsin, entretanto, ainda tem primárias previstas para a semana de partir de 7 de abril.

Sanders pediu o adiamento dessas eleições na quarta-feira.