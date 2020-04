A pandemia do novo coronavírus já causou 50 mil mortes no mundo, três quartos delas na Europa, desde dezembro, segundo um balanço da AFP com base em dados oficiais até as 17h50 GMT desta quinta-feira.

No total, foram contabilizadas 51.364 mortes, das quais 37.709 na Europa. Com 13.915 mortos, a Itália é o país com mais vítimas fatais, seguida de Espanha (10.003), França (5.387) e Estados Unidos (5.316).