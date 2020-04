OMC e Câmara de Comércio Internacional pedem diálogo entre empresas

O diretor-geral da Organização Mundial de Comércio (OMC), Roberto Azevêdo, e o secretário-geral da Câmara Internacional de Comércio, John Denton, defenderam em comunicado conjunto publicado nesta quinta-feira, 2, que exista mais diálogo entre as empresas, a fim de "maximizar a eficácia das políticas públicas para mitigar o estrago econômico resultante da pandemia de Covid-19, particularmente com relação ao comércio".



A dupla mostra preocupação com "problemas graves nas cadeias de valor em muitos setores", com implicações importantes para o emprego e a oferta de bens, "especialmente itens essenciais médicos e de alimentos". Nesse quadro, a comunidade empresarial pode ter um papel de sinalizar onde as cadeias de produção e o fluxo de comércio são afetados, o que ajudaria a identificar soluções, argumentam.



Azevêdo e Denton dizem que fica cada vez mais claro que a piora econômica global fará com que sejam necessárias mudanças "significativas" nas políticas domésticas e na cooperação internacional. Além disso, elogiam os esforços dos governos para mitigar os efeitos da pandemia sobre os empregos e o crescimento, lançando os fundamentos para "uma recuperação forte e inclusiva".