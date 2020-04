Putin estende ordem de ficar em casa até 30 de abril e alerta para covid-19

Ao admitir os desafios para enfrentar o coronavírus, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, estendeu uma ordem para que as pessoas fiquem em casa até o fim deste mês, em uma medida que representará um desafio importante para uma economia já enfraquecida. "Nós ainda não passamos o pico da epidemia no mundo e nem em nosso país", afirmou Putin nesta quinta-feira. "Por causa disso, eu decidi prolongar os dias sem trabalho até 30 de abril."



Falando em rede nacional de televisão, sua segunda nesta semana, o líder do Kremlin disse que, apesar das medidas tomadas por autoridades federais e municipais em Moscou, por exemplo, ainda não havia sido possível conter a disseminação do vírus. A doença já matou 30 pessoas na Rússia, que registrou ao menos 3.548 casos, segundo os números oficiais mais recentes.



Na semana passada, Putin havia determinado que as pessoas que não eram de setores essenciais deveriam ficar em casa. Putin disse que, nas restrições prolongadas como essa, os trabalhadores que ficarão em casa devem continuar a receber seus salários. Funcionários de setores essenciais como hospitais, mercados e farmácias terão permissão para continuar a trabalhar, comentou.



Putin disse ainda que era possível que os dias sem trabalho fossem reduzidos, caso a situação da disseminação do vírus melhores. Fonte: Dow Jones Newswires.