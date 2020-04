Trump espera corte da produção de petróleo da Arábia Saudita e Rússia em 10 mbd

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mencionou nesta quinta-feira um possível acordo entre a Arábia Saudita e a Rússia, envolvidos numa guerra de preços do petróleo, para reduzir a produção em 10 milhões de barris por dia.

Trump observou no Twitter que entrou em contato com o príncipe herdeiro saudita Mohamed bin Salman, que, segundo o presidente, falou com o presidente russo Vladimir Putin.

"Espero que eles reduzam sua produção em cerca de dez milhões de barris, talvez muito mais", acrescentou o presidente dos EUA, sem dar mais detalhes. "Poderia chegar a 15 milhões de barris. Boa (excelente) notícia para todos!", acrescentou.

O Kremlin, porém, negou que Putin tenha conversado com o príncipe saudita.