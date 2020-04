Comunicado do Business Wire :Yokogawa Electric Corporation

A Yokogawa Electric Corporation (TOKYO: 6841) anunciou que, em 20 de março de 2020, concluiu a aquisição de todas as ações da Grazper Technologies ApS (Grazper), com sede na Dinamarca, conforme mutuamente acordado. A Grazper desenvolve tecnologias avançadas de inteligência artificial (IA) para análise de imagens e a Yokogawa visa alavancar essas tecnologias em seus vários negócios existentes e desenvolver novas soluções industriais de IA.

Os recentes avanços em deep learning e em tecnologias relacionadas permitiram a aplicação prática de IA na indústria, e espera-se que, à medida que a precisão da identificação de imagens e da previsão de dados continue a melhorar, o uso da IA se expandirá ainda mais. Em particular, melhorando a precisão do reconhecimento de imagens em movimento, torna-se possível observar o ambiente e o contexto geral de toda a imagem, abrindo novas aplicações no campo de segurança e análise de imagens e operações de robôs nas linhas de produção.

A Grazper é uma venture capital fundada em Copenhague, na Dinamarca, em 2015 e posteriormente financiada pela venture capital dinamarquesa Promentum Equity Partners. Possui tecnologias avançadas baseadas em IA para análise de imagens, e um ponto forte de destaque é uma solução que permite que o software de IA seja executado com eficiência em um arranjo de portas programáveis em campo (FPGA*), um tipo de circuito integrado. O software emprega metodologias de reconhecimento de imagem que foram teorizadas usando algoritmos e modelagem 3D e pode ser operado com recursos computacionais limitados.

A Yokogawa está desenvolvendo e fornecendo soluções baseadas em IA para fábricas e projetos de infraestrutura pública. A aquisição da tecnologia da Grazper permitirá que a companhia forneça soluções que usam IA para análise de imagens, como captura de informações de imagem para robôs, detecção de anormalidades em plantas e monitoramento de segurança usando câmeras. Como primeiro passo, a subsidiária da Yokogawa, amnimo Inc., incorporará o FPGA IP core da Grazper em sua gateway industrial LTE Edge Gateway, que está atualmente em desenvolvimento. Isso possibilitará soluções para projetos de cidades inteligentes e aplicativos de segurança voltados para aeroportos e ferrovias.

Como parte do plano de negócios de médio prazo da Yokogawa, Transformation 2020, a companhia está trabalhando com clientes em iniciativas de transformação digital que utilizam tecnologias como IA e IoT. Com essa aquisição e a adição de novas tecnologias, a Yokogawa criará novo valor coinovando com os clientes.

* Um dispositivo que permite a reescrita imediata do projeto do circuito lógico na linguagem do hardware

Perfil da Grazper Technologies ApS

Localização: Copenhague, Dinamarca Fundação: abril de 2015 CEO: Thomas Jakobsen Área de atuação: Desenvolvimento de tecnologias e soluções de IA que utilizam imagens Site: https://grazper.com/

Para obter mais informações

site da amnimo Inc.: https://amnimo.com/en/

Sobre a Yokogawa

Fundada em 1915, a Yokogawa desenvolve atividades abrangentes nas áreas de medição, controle e informação. O negócio de automação industrial oferece produtos, serviços e soluções essenciais a uma ampla variedade de indústrias de processo, inclusive petróleo, produtos químicos, gás natural, energia, ferro e aço, bem como celulose e papel. Com o negócio de inovação da vida, a empresa procura melhorar radicalmente a produtividade nas cadeias de valor do setor farmacêutico e alimentício. Os negócios de teste e medição, aviação, entre outros, continuam a fornecer instrumentos e equipamentos essenciais com precisão e confiabilidade líderes do setor. A Yokogawa inova em conjunto com seus clientes através de uma rede global de 113 empresas em 60 países, alcançando US$ 3,6 bilhões em vendas no ano fiscal de 2018. Para obter informações adicionais, acesse www.yokogawa.com.

Os nomes das empresas, organizações, produtos, serviços e logotipos mencionados neste texto são marcas registradas ou marcas comerciais da Yokogawa Electric Corporation ou de seus respectivos titulares.

